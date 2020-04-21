Ширин Меликова: "Музей ковра стал первопроходцем в области онлайн-мероприятий в музейной сфере Азербайджана"

В дни самоизоляции, направленной против распространения инфекции коронавируса (COVID-19), музеи Азербайджана предлагают зрителям программы онлайн-публикаций. О деятельности Азербайджанского национального музея ковра в этом направлении Day.Az рассказала директор музея Ширин Меликова.

- С чего началась онлайн-деятельность Музея ковра?

- С 2016 года Азербайджанский национальный музей ковра последовательно работает в области онлайн-публикаций. У нас имеется свой сайт со множеством разделов. Там и на наших страницах в соцсетях мы публикуем интересные материалы, всесторонне охватывающие нашу деятельность и нашу коллекцию, которую мы активно пропагандируем. Отклики в интернет, поступающие к нам из разных стран, вдохновляют еще больше расширять эту деятельность. Если говорить о текущей ситуации с самоизоляцией, то в эти дни мы еще усилили свою онлайн-деятельность. 5 марта, когда ситуация с распространением коронавируса только-только набирала обороты, наш музей стал первопроходцем в области онлайн-мероприятий в музейной сфере Азербайджана. На этот день у нас было назначено открытие выставки "Новые жемчужины коллекции", призванной продемонстрировать публике виднейшие экспонаты, поступившие в музей за последнее время. Ее онлайн-открытие состоялось в режиме реального времени, причем для этого была задействована профессиональная съемка. Этот репортаж одновременно смотрело более 4 тысяч человек из разных стран, что тоже имело значение для расширения музейной аудитории. С тех пор онлайн-деятельность музея успешно набирает обороты.

- Где именно проходит онлайн-деятельность вашего музея, помимо его сайта? Какова на данный момент отдача от нее?

- Помимо сайта и основной страницы в каждой крупной соцсети, у нашего музея имеются и образовательные страницы, а также онлайн-магазин. Серия онлайн-публикаций музея освещает все грани его деятельности - экспозиционную, выставочную, реставрационную, издательскую, ковроткаческую и т.д. К работе в виртуале подключены все отделы. К своим публикациям мы подходим с большим вниманием и чувством ответственности. Все факты, приведенные там, опираются на научные данные, их подача отличается грамотностью и высоким уровнем языка изложения. Во главу угла поставлено интерактивное общение с посетителями всех страниц музея. Как и сами публикации, оно идет на трех языках - азербайджанском, русском и английском. Их читают и репостят граждане не только Азербайджана и стран постсоветского пространства, но и стран Европы, Америки, Азии, а также жители Австралии. Речь идет прежде всего о специалистах по ковру, хотя и широкой публике есть что почерпнуть оттуда. Мы поддерживаем оперативную связь с нашими подписчиками и учитываем их пожелания по поводу контента. На данный момент общее число подписчиков всех страниц АНМК в соцсетях составляет уже 40 тысяч - по этому показателю Музей ковра является лидером в музейной сфере Азербайджана.

Хочу сказать, что после возвращения в музей мы планируем продолжать такую же активность в онлайн-сфере, привлекая для съемок нашей работы профессионалов - уже выстроен план дальнейшей работы в этом направлении. В частности, уже в мае мы запустим проект кураторских онлайн-выставок.

- Какие стороны онлайн-работы музея вы назвали бы главными?

- Основа функционирования любого музея - это, конечно же, работа с экспозицией. И сейчас, когда пандемия надолго закрыла двери всех музеев для публики, особенно важно не прекращать деятельность в этом направлении. У нас есть виртуальный тур по музею, а также онлайн-лекции. Их проводят как штатные сотрудники музея, так и приглашенные консультанты-специалисты. По пятницам выходит рубрика, посвященная основной коллекции музея, то есть коврам, а по четвергам - рубрика о предметах из других коллекций этого музея. Мы делаем короткие фильмы о наших коллекциях и о видах ковров в музее, даем онлайн-включения с экспертами, где каждый может задать вопрос по интернету в прямом эфире.

Кроме того, наш музей первым из отечественных музеев поделился на своих страницах собственной печатной продукцией. Теперь вся она - от выставочных каталогов до фундаментальных юбилейных изданий о музее - доступна читателям в мировой сети. Каждую книгу можно "пролистать" виртуально и приобрести через онлайн-магазин.

Отдельно хочу сказать о том, что Азербайджанский национальный музей ковра на днях объявил о начале международного проекта под названием "Ковровые истории" и приглашает к участию всех желающих. Ведь у всех у нас дома есть ковры, которые достались нам от родителей или бабушек и дедушек, в них память наших семей, тепло нескольких поколений. Сфотографируйте свой любимый ковер или снимите его на видео (не более двух минут), напишите или расскажите на видео свою историю о нем, а затем пришлите все это на электронный адрес проекта xalchamuzeyi@gmail.com и разместите на своей странице в Фейсбуке или Инстраграме под хэштегами #carpetmuseum #xalchahekayeleri #ковровыеистории #carpetstories #MuseumsAndChill. Лучшие истории будут опубликованы на страницах соцсетей Азербайджанского национального музея ковра, а также примут участие в дальнейших проектах музея. Хотя проект запущен совсем недавно, мы уже получили множество историй из-за рубежа. Это очень радует, но мы также ждем больше историй из Азербайджана.

- А что еще можно увидеть на страницах музея?

- Очень много разного. Мы работаем огромной командой сотрудников, даже в ненормированное время, чтобы соответствовать плану, который наметили для публикаций во время режима самоизоляции. Наш график таков: три поста в день пять дней в неделю. Каждый пост - это плод труда коллектива специалистов. Зрителям и читателям подается только свежая, актуальная, интересная и достоверная информация, которая профессионально переводится и редактируется. Над контентом для наших страниц работают сотрудники фондов музея, видеограф, дизайнер, сотрудники международного отдела, издательско-информационного отдела и т.д. В частности, по понедельникам мы проводим онлайн-квиз (викторину). Победители получат сувениры с логотипом музея. У нас также есть рубрика полезных советов. У нас там были публикации о работе реставраторов и советы по поводу правильного хранения ковров и ковровых изделий. Писали мы и о правилах работы действующей при нашем музее экспертной комиссии Министерства культуры Азербайджана по проведению экспертизы культурных ценностей, оценки их исторического, научного и художественного значения, а также выдачи разрешения на вывоз их из страны.

Музей - это не только экспонаты, но и люди, поэтому важной стороной онлайн-деятельности нашего музея стали творческие портреты наших сотрудников и внештатных консультантов, а также серия публикаций, посвященных итальянским друзьям музея -видным экспертам по ковру, коллекционерам и меценатам. Благодаря их дарам коллекция АНМК за последние годы пополнилась редкими образцами ковров. Это Альберто Боралеви, Стефано Ионеску, Мирко Каттаи, Андреа Коэн, Андреа Паччиани. В эти тяжелые дни, когда бушующая во всем мире инфекция коронавируса особенно сильно проявила себя в Италии, Азербайджанский национальный музей ковра стремится поддержать своих итальянских коллег и партнеров.

Мы желаем всем вам в эти непростые дни, в сложнейшей ситуации борьбы с коронавирусом, крепкого здоровья, гражданской солидарности и обязательно - хорошего настроения, которое поможет победить недуг!

Н. Гасымова