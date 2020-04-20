В Азербайджане продолжается реализация проекта "Знаменитости читают азербайджанские сказки"

Многие сказки стоит читать не только в юном возрасте, но и будучи взрослыми, потому что они наполнены гораздо большим смыслом, чем нам кажется в детстве. Очарование детских сказок нельзя сравнить ни с чем. Каждый ребенок будет с удовольствием слушать увлекательные истории из волшебного мира, в котором возможно абсолютно все. Ведь сказка - это невероятное путешествие! Ну а если герои сказки сами становятся путешественниками, то тут голова просто закружится от приключений!

В соцсетях продолжается новый проект под названием "Знаменитости читают азербайджанские сказки" в рамках литературного проекта SÖZ министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Проект представлен в рамках инициативы "Evdə qal - evdə yarat" (Оставайся дома - твори дома) министерства культуры и портала "Креативный Азербайджан".

Очередными чтецами сказок стали заслуженный артист, композитор Вугар Джамалзаде (сказка "Хитрая лиса"), актриса Бакинского муниципального театра Зульфия Мамедова (сказка "Джыртдан") и доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси ("Волк и семеро козлят").

Чтобы подключиться к инициативе "Evdə qal - evdə yarat", надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. Если до 30 апреля работа наберет наибольшее число "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от министерства культуры и портала "Креативный Азербайджан".