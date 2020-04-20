Виолончелист-виртуоз Джамал Алиев обратился к азербайджанцам

Азербайджанский виолончелист-виртуоз Джамал Алиев, который проживает и учится в Лондоне, в своем видеообращении призвал граждан Азербайджана оставаться дома, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу отметить, что это трудный период [распространение коронавирусной инфекции (COVID-19)] для каждого из нас, но не теряйте надежды и главное - оставайтесь дома. Я уверен, что это вскоре закончится, и все вернется на свои места", - подчеркнул в своем видеообращении виртуоз.

Музыкант также подчеркнул, что хочет поделиться с читателями Trend своей последней записью для радиостанции Classic FM, выпущенной на прошлой неделе, где он исполняет произведение Франца Шуберта "Ave Maria".

"Надеюсь, вы получите удовольствие от прослушивания", - добавил Джамал Алиев.

Отметим, что Джамал Алиев с 13 лет проживает и учится в Лондоне, в своих интервью он всегда с огромной любовью говорит об Азербайджане: "Азербайджан - моя родина, и где бы я ни жил, город Баку навсегда останется для меня самым родным местом на Земле".

Джамал Алиев принимал участие в фестивалях, а также выступал с сольными концертами в Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, Китае и ряде других стран. Музыкант впервые в истории Азербайджана выступил соло в сопровождении оркестра в программе BBC Introducing Classical Artist на радиостанции BBC.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.