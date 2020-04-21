Азербайджанский драмтеатр приступил к репетициям в онлайн-режиме - ВИДЕО
Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна приступил к репетициям нового спектакля в онлайн-режиме.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Новый спектакль, над которым работает коллектив театра, ставится по роману народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном" (инсценировка Владимира Неверова).
Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов, художники по костюмам - Анна Ибрагимбекова, заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссера, хореограф-постановщик - заслуженный артист Фуад Османов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре