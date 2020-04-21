Солисты Ансамбля старинных музыкальных инструментов из дома исполнили сочинение Hüseynbəstə

Солисты Ансамбля старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана из дома исполнили сочинение Hüseynbəstə ("Хусейнбясте") корифея средневекового Востока, крупнейшего ученого-музыковеда, поэта, исполнителя XIV-XV веков Абдулгадира Марагаи, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Mог ли представить выдающийся азербайджанский музыковед и композитор XIV -XV веков Абдулгадир Марагаи, что его произведения будут исполняться в ХХI веке, к тому же находящимися на солидном друг от друга расстоянии музыкантами? Мог ли он предположить такое?! Сегодня технические возможности позволяют это осуществить", - отмечено на официальной странице вышеупомянутого музея в Facebook.

Отметим, что каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в один видеоролик. Руководитель ансамбля - народный артист Мунис Шарифов, а идея проекта принадлежит директору музея, заслуженному работнику культуры Алле Байрамовой.

Ансамбль старинных музыкальных инструментов функционирует при музее с 1996 года. Неповторимая особенность ансамбля, состоящего из 15 музыкантов, в том, что им на репликах средневековых музыкальных инструментов исполняются музыкальные произведения XIV столетия, а также народные мелодии Азербайджана.

Данный ансамбль успешно представляет Азербайджан на международных фестивалях и мероприятиях.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.