В двух районах Баку состоялась концертная программа в поддержку борьбы с коронавирусом - ФОТО - ВИДЕО
Главное управление культуры города Баку проводит серию мероприятий, направленных на организацию досуга населения в период особого карантинного режима, задачей которых является создание оптимистического настроя у жителей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Управления.
В рамках проекта, реализуемого министерством культуры Азербайджана и телеканалом Mədəniyyət (Культура), - "Bizi birləşdirən mədəniyyət" ("Культура, которая нас объединяет"), при поддержке Управления были организованы концертные программы "Biz xalqın içindəyik" ("Мы среди народа") с участием известных азербайджанских исполнителей. На концертах, которые состоялись в Сабаильском и Ясамальском районах Баку, выступили заслуженные артисты Лала Мамедова и Адалят Шукюров, популярные исполнители Замиг Гусейнов и Айсель Ализаде.
Концертные программы прошли при поддержке Исполнительной власти Сабаильского и Ясамальского районов.
Интересным фактом касательно данных концертов является то, что артисты выступили во дворах Баку на импровизированной сцене, которой стал кузов эвакуатора.
Наряду с тем, что концерты "Biz xalqın içindəyik" транслировались на телеканале Mədəniyyət, они также были представлены на официальной странице Главного управления культуры города Баку в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi).
Следующие концерты запланированы в Насиминском и Гарадагском районах.
Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.
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