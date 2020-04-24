10 конкурсов для взрослых и детей, в которых можно принять участие на карантине

Конкурс короткометражных фильмов

В рамках проекта "Дистанционная культура" инициативы "ИСЕСКО цифровой дом" Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) объявлена премия короткометражных фильмов.

Премия будет присуждена трем лучшим короткометражным фильмам на сумму 8 000 долларов, 6 000 долларов и 4 000 долларов соответственно.

Фильмы, участвующие в конкурсе, делятся на следующие категории: драма, документальные фильмы, наследие и фольклор, человеческие ценности, здоровье и окружающая среда, детские фильмы, повседневная жизнь в период коронавируса (COVID-19) и комедия. Фильмы могут содержать естественные звуки или музыку (фильмы о природе и животных) без звуковой речи.

Условия приема короткометражного фильма для участия в конкурсе:

1. Хронометраж не должен превышать 4 минуты.

2. Ранее фильм не должен быть представлен на других конкурсах.

3. Не должен наносить вред человеческим, религиозным и национальным ценностям.

4. Должен сопровождаться субтитрами на одном из официальных языков ISESCO (арабский, английский и французский языки).

5. Фильм нужно отправить на адрес электронной почты: film@icesco.org.

Премия будет представлена на специальной церемонии в штаб-квартире организации в городе Рабат (Марокко).

В рамках проекта "Дистанционная культура" выделена премия для трех студентов по следующим творческим категориям: написание короткого рассказа, изобразительное искусство; музыкальная композиция и создание других творческих продуктов. Награды - 6 000 долларов, 4 000 долларов и 2 000 долларов.

Вопросы, касающиеся номинаций премии, можно направить в Национальную комиссию Азербайджана по ISESCO, адрес электронной почты info@creative.az.

Конкурс видеороликов

В условиях особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), министерство культуры Азербайджана проводит республиканский конкурс видеороликов.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

Виртуальная презентация: видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны содержать интересный и информативный рассказ о деятельности учреждения культуры. Презентация учреждения культуры может состоять из одного или серии видеороликов.

Культура на расстоянии: видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны отражать различные виды виртуальных услуг, предлагаемых учреждением культуры (виртуальные экскурсии, выставки, концерты, театральные постановки, библиотечные услуги и т. д.), а также информацию об организации этих услуг.

Культурный след: видеоролики, представленные в этой номинации, должны рассказывать о деятельности, направленной на защиту и продвижение наших национальных и духовных ценностей, культурного наследия, инициатив и проектов (домашнее творчество, помощь пожилым работникам культуры и людям, нуждающимся в социальной поддержке и т. д.).

Лучший дистанционный урок: в этой номинации должна быть представлена видеозапись дистанционного урока, проводимого преподавателем для учеников детской музыкальной или художественной школы посредством интернета. Тема урока должна быть позаимствована из учебной программы соответствующего класса. Одним из условий является качественное проведение урока. Дистанционное обучение может происходить как индивидуально, так и в составе групп.

Условия участия в конкурсе:

Видеоматериалы для участия в конкурсе могут быть представлены региональным управлением культуры, учреждением культуры, а также частными лицами.

На конкурс могут быть направлены только видеоматериалы, отснятые в период действия карантина.

Участники могут направить не более трех видеоматериалов для участия в одной номинации. Если подготовленный по какой-либо одной теме материал состоит из нескольких отснятых видеороликов, он будет рассматриваться как один видеоматериал.

Представленные видеоматериалы должны быть высокого качества и интересными по содержанию.

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать 5 минут.

Продолжительность видеороликов, на которых демонстрируются дистанционные уроки, должна составлять 10-15 минут.

Видеоролики необходимо отправить на адрес электронной почты отдела по вопросам региональной политики министерства культуры Азербайджана regionsector@gmail.com до 15 мая 2020 года.

Представленные на конкурс видеоматериалы будут оцениваться жюри, которое и определит победителей.

Для победителей конкурса предусмотрены следующие призы:

В каждой номинации

I место - диплом первой степени и соответствующий подарок

II место - диплом второй степени и соответствующий подарок

III место - диплом третьей степени и соответствующий подарок

Две поощрительных награды - специальный диплом и соответствующий подарок.

Конкурс по графическому дизайну

Главное Управление культуры города Баку совместно с Общественным объединением PARLAQ проводит конкурс по графическому дизайну, посвященный теме борьбы с пандемией коронавируса.

В конкурсе могут принять участие только граждане Азербайджана в возрасте 18-35 лет.

Работы в графическом дизайне должны охватывать темы: борьба с коронавирусной инфекцией, которую ведут медицинские работники, деятельность других представителей профессий, чьи жизни находятся под угрозой из-за пандемии, социальная ответственность населения в связи с карантинными мерами, мероприятия, принятые нашим государством в связи с текущей ситуацией, проблемы, вызванные эпидемией, и другие актуальные вопросы.

Каждый дизайнер должен представить на конкурс только одну графическую работу.

Победители будут награждены:

Первое место - диплом I степени и денежная награда в размере 500 манатов;

Второе место - диплом II степени и денежная награда в размере 300 манатов;

Третье место - диплом III степени и денежная награда в размере 200 манатов.

Время проведения конкурса 15 апреля - 30 мая 2020 года.

Работа с указанием имени, фамилии, отчества автора и контактов должна быть отправлена на адрес электронной почты bakuartmusabiqe@gmail.com.

Направленные на конкурс работы не должны быть ранее опубликованными ни в одном из средств массовой информации и электронных медиа.

Информация о награждении победителей будет представлена на официальном сайте Главного Управления культуры города Баку.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону - (077) 622 11 00.

Конкурс рассказов

Министерство культуры Азербайджана проводит конкурс рассказов "Muzey eksponatının hekayəsini sən danış" ("Расскажи историю музейных экспонатов") о культуре, коврах, ковроткачестве, изобразительном и декоративном искусстве Азербайджана.

В рамках проекта представлены 14 экспонатов, среди которых желающие принять участие в конкурсе должны выбрать один, посвятив ему свой рассказ. Экспонаты представлены по ссылке.

Условия конкурса очень просты:

нужно отметить страницу Museum.az в социальной сети Facebook как понравившуюся;

поделиться постом о конкурсе на своей странице;

в рассказе должно быть использовано максимум 2000 слов;

нет ограничений по поводу того, на каком языке будет написан рассказ о музейном экспонате.

Рассказ нужно отправить до 15 мая 2020 года на адрес электронной почты info@museum.az. Участники конкурса должны указать свои имя, фамилию, год рождения и контактный телефон.

Победитель конкурса получит в подарок устройство для чтения электронных книг Kindle, а также будет награжден дипломом министерства культуры Азербайджана. Авторы, чьи рассказы войдут в десятку лучших, будут награждены дипломами министерства.

Конкурс ремесел

Гобустанский государственный историко-художественный заповедник в рамках проекта "Мой дом - мое новое рабочее место" министерства культуры Азербайджана проводит конкурс ремесел на тему наследия материальной культуры под названием "Eldən evə-əldən elə".

Конкурс будет проходить в три этапа. Фотографии ручных изделий, которые примут участие в конкурсе, на первом этапе будут оценены жюри, состоящее из сотрудников Государственной службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при министерстве культуры и Гобустанского государственного историко-художественного заповедника. На втором этапе, после окончания карантинного режима, будет определен победитель. На третьем этапе будет организована выставка-продажа всех ремесленных изделий. Победителям будут предоставлены сертификаты Гобустанского государственного историко-художественного заповедника.

Для участия в конкурсе отправьте фотографию своих ручных изделий, указав свои имя, фамилию и контактный номер на адрес gobustan2020@gmail.com.

Конкурс фотографии

Объединение фотографов Азербайджана (ОФА) объявило о проведении фотоконкурса под названием "Evdə qal, foto çək!" ("Оставайся дома и фотографируй").

В конкурсе могут принять участие все желающие.

На конкурс принимаются работы, снятые на фотокамеру или с помощью камеры мобильного телефона. Фотоработы должны отражать следующие темы - "Из окна моего дома", "Портрет", "Семья", "Натюрморт", "Творчество" и т.д.

Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG, длинная сторона фотографии должна составлять 1500 пикселей.

Работы следует отправлять на электронный адрес afb2019ayligmusabige@gmail.com, они принимаются до 26 апреля.

Конкурс рисунков для детей

Международный фонд тюркской культуры и наследия проводит международный онлайн-конкурс рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира" среди учащихся в возрасте от 6-16 лет.

Рисунки должны отражать национальные традиции, обычаи и обряды тюркоязычных народов, а также особенности общей культуры тюркского мира. Художественные работы должны быть отправлены на turkictraditions@gmail.com до 1 мая 2020 года с подробной информацией об учащихся, которые примут участие в конкурсе (имя, фамилия, дата рождения, страна проживания, город, адрес и контактный номер, а также краткое описание композиции или традиции на родном и английском языках).

Представленные картины будут выставлены в онлайн-формате на специально созданном сайте. После отмены мер социальной изоляции в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) картины нужно будет отправить и по почте в Международный фонд тюркской культуры и наследия (ул. А. Бакиханова 73А, Баку, Азербайджанская Республика).

Победители будут награждены специальными дипломами и призами.

Конкурс эссе для студентов

Международный фонд тюркской культуры и наследия объявляет для студентов вузов международный конкурc эссе "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира".

Совместно с информацией, эссе должно отражать мысли и мировоззрение автора о дошедших до нас национальных традициях, обычаях и обрядах тюркских народов, об общих культурных и духовных особенностях тюркского мира. Составленные на родном и английском языках эссе (не менее 3-х страниц) с добавлением информации о студентах - участниках конкурса (имя, фамилия, дата рождения, вуз, страна, город, адрес и контактный номер) должны быть отправлены на электронную почту turkictraditions@gmail.com до 15 мая 2020 года.

Отобранные эссе будут опубликованы в специальном издании. Победители будут награждены дипломами и призами.

Конкурс видеороликов для детей

Детско-юношеский центр №2 министерства образования Азербайджана дал старт республиканскому онлайн-конкурсу видеороликов "Вместе во имя будущего!".

Конкурс проводится среди членов кружков детско-юношеских центров развития Баку и других регионов страны.

Конкурс, состоящий из двух этапов, проводится по двум возрастным группам: 7-12 и 13-17 лет.

В конкурсе можно участвовать только с одним видеороликом по каждой из возрастных групп.

Продолжительность видеоролика должна быть 1-3 минуты, в ней могут участвовать и члены семьи.

Видеоролики с именем и фамилией, возрастом автора, школы и района (города), который он представляет, должны быть отправлены 13-26 апреля на e-mail Детско-юношеского центра № 2 ugim-2@mk.edu.az.

Преимущество будет отдано работам, отличающимся оригинальными идеями и мастерством.

Победители будут награждены дипломами и подарками.

Конкурс сказок для детей

Театр-студия Oyuq при Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига и проект "Друг школьника" при министерстве образования Азербайджана проводят конкурс Sənə nağıl danışım ("Расскажу тебе сказку").

Конкурс проводится до 30 апреля 2020 года.

Конкурс проводится среди детей в возрастной категории 7-13 лет. Они должны будут представить на конкурс написанные ими сказки, которые оценят жюри в составе писателей и журналистов.

Отметим, что будут выбраны авторы 10 сказок, и среди них обладателей первых двух мест выберут члены жюри, а третье место будет определено онлайн-голосованием.

Остальные 7 юных сказочников будут награждены дипломами.

Сказки в первой тройке будут объединены, и на их основе будет подготовлен спектакль. Роли в постановке исполнят участники Театра-студии Oyuq и актеры Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить свои сказки на адрес электронной почты info@kuklateatri.az, а также представить краткую биографию и контактный телефонный номер.

Н. Гасымова