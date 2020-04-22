Искренний рассказ 10-летнего Захара из Санкт-Петербурга об Азербайджане

Ученик третьего класса школы №220 Калининского района Санкт-Петербурга Захар Фабия представил в социальных сетях видеоматериал об Азербайджане, сообщает Trend Life.

Захар любит читать, увлекается конструированием, играет в шахматы, занимается водным поло. Его бабушка и дедушка живут в Баку, к которым он приезжает почти каждое лето. Кстати, его дедушка Юрий Зенин - первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана.

В видеоматериале "Азербайджан. Страна огней" 10-летний Захар искренне рассказывает о десяти интересных местах, где ему удалось побывать. Рассказ завершается словами мальчика "В одном проекте невозможно все рассказать об Азербайджане. Приезжайте и сами все увидите!" и клипом Эмина Агаларов и Максима Фадеева "Мой Азербайджан".