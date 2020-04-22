Итальянское издание опубликовало статью об Азербайджанском музее ковра

В известной итальянской газете опубликована статья об Азербайджанском национальном музее ковра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в музее.

Посольство Азербайджана в Италии в своих профилях в социальных сетях ведет рубрику "Виртуальное путешествие по нашим национальным музеям". Данная рублика привлекла внимание известной итальянской газеты "La Stampa", и в рубрике "Путешествия и кухня" (Viaggi e Cucina) этой газеты была опубликована статья "Как должен выглядеть музей ковра? Ответ из Баку".

В статье, автором которой является Ноэми Пенна, подробно рассказывается об оригинальной форме, красоте, уникальном, самобытном интерьере и истории Азербайджанского национального музея ковра, а также о представленных там известных произведениях искусства.

Автор добавляет, что хотя Азербайджанский национальный музей ковра сейчас и закрыт для посетителей из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, великолепные сокровища из коллекции музея демонстрируются онлайн на безвозмездной основе.