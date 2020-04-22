Культура, которая нас объединяет – прямые трансляции из Международного центра мугама

Международный центр мугама активно участвует в онлайн-проекте "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) министерства культуры Азербайджана и Mədəniyyət TV. Проект реализуется с 1 апреля - транслируются уроки по музыке, кукольные спектакли, концертные программы, презентации по различным направлениям искусства.

Представленная в рамках проекта "Əbədiyaşarlarımız" была посвящена основоположнику национальной композиторской школы и современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеиру Гаджибейли. Солисты Международного центра мугама приняли участие в проекте "Üzeyir musiqi həftəsi" (Неделя музыки Узеира), реализованном с 6 по 12 апреля, представив концерты и интересные видеоролики. С 13 по 19 апреля прошли презентации проекта, посвященные выдающимся композиторам Гара Гараеву и Фикрету Амирову. В течение этой недели солисты МЦМ - обладатели гран-при и лауреаты Телеконкурса "Мугам" Алмаханым Ахмедли, Гюнай Имамвердиева и Миралам Мираламов, заслуженный артист Илькин Ахмедов исполнили произведения выдающихся композиторов, а также композиции из сокровищницы мугама.

Съемки проектов транслируются с МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице Facebook МЦМ. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах.

https://www.facebook.com/watchparty/516303745916793/?entry_source=PAGE_TIMELINE

https://www.facebook.com/watchparty/241081357263046/?entry_source=PAGE_TIMELINE