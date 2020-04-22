Народный артист Бахтияр Ханызаде: Азербайджан – лучший в борьбе с пандемией коронавируса

Очень высоко оцениваю проводимые Азербайджанским государством меры по предотвращению массового распространения коронавируса в стране.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend основатель Азербайджанского государственного театра пантомимы, актер и главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханызаде.

"Во всем мире пандемия коронавируса вызвала очень серьезные проблемы и даже самые развитые страны мира испытывают большие трудности, мировые СМИ ежедневно сообщают о миллионах заразившихся и о тысячах смертей. Отрадно отметить, что вовремя проведенные превентивные меры и эффективная деятельность государства во благо граждан предотвратили массовое распространение коронавируса в стране, мы обходимся малыми потерями. Можно сказать, что мы лучшие в борьбе коронавирусом. Об этом говорят факты! Думаю, что все граждане нашей страны с уважением и пониманием относятся к этим мерам и будут дисциплинированными в этом вопросе, чтобы поскорее победить эту страшную болезнь. Надо понять, что все меры принимаются ради нас, близких и родных, семей и друзей, всего народа. Хотелось бы выразить искреннюю признательность руководству страны за безмерную заботу и внимание, а также нашим врачам и полицейским, которые заслуживают самых высоких слов",- отметил Бахтияр Ханизаде.

По словам актера и режиссера, находясь дома, он продолжает творческую деятельность.

"Посредством программы ZOOM в виртуальном общении продолжаем работу с коллективом над различными спектаклями, размещаем отрывки из своих постановок в соцсетях. В интернете смотрю различные театральные проекты и спектакли, слушаю аудиокниги (у меня проблемы с глазами). Жизнь продолжается, и после снятия карантина мы вновь порадуем наших зрителей интересными спектаклями", - добавил народный артист.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.