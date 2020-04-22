5 самых популярных турецких сериалов, которые вы можете пересмотреть на карантине

Мы собрали 5 самых популярных среди азербайджанских телезрителей турецких сериалов. Да, вы все еще успеваете начать их смотреть, пока карантинный режим в стране продлен до 4 мая.

"Долина волков", "Долина волков: Западня"

("Kurtlar vadisi", "Kurtlar Vadisi: Pusu")

Режиссеры: Доган Юмит Караджа, Онур Тан, Алиджан Гебес,

Садуллах Шентюрк

Сценаристы: Озан Аксунгур, Озлем Думлудаг, Волкан Сюмбюль

Жанр: боевик, триллер, драма, приключения

В главных ролях: Неджати Шашмаз, Кенан Чобан, Гюркан Уйгун, Мустафа Юстюндаг, Осман Сойкут, Бахадыр Ток, Эрхан Уфак и др.

На экранах 2003-2016 гг.

"Долина волков" - это турецкая криминальная драма, которая покорила сердца миллионов телезрителей по всему миру. А имя главного героя Полада Алемдара стало нарицательным.

"Чёрная любовь" ("Kara Sevda")

Режиссеры: Хиляль Сарал

Сценаристы: Озлем Йылмаз, Бурджу Гёргюн, Топташ Аныл Эке

Жанр: драма

В главных ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Догулу Каан Урганджиоглу, Орхан Гюнер, Неше Байкент и др.

На экранах 2015 - 2018 гг.

Невероятная история любви героев, образы которых воплотили известные актеры Бурак Озчивит и Неслихан Атагюль, также стала излюбленным сериалов среди азербайджанских телезрителей.

"Великолепный век", "Великолепный век. Империя Кёсем"

("Muhteşem Yüzyıl", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem")

Режиссёры: Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан, Мерт Байкал, Ягыз Альп Акайдын

Сценаристы: Мерал Окай, Йылмаз Шахин

Жанр: историческая драма

В главных ролях: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Окан Ялабык, Небахат Чехре, Сельма Эргеч и др.

На экранах 2011 - 2017 гг.

Турецкий исторический телесериал в жанре остросюжетной драмы рассказывает о дворцовых страстях времен Османской империи.

"Мафия не может править миром"

("Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz")

Режиссеры: Онур Тан, Баран Озджайлан, Зюбейр Сасмаз

Сценаристы: Берна Аруз, Раджи Шашмаз, Бахадир Озденер

Жанр: боевик, драма, криминал

В главных ролях: Октай Кайнарча, Юнус Эмре Йылдырымер, Озан Акбаба, Сабина Айрула, Хакан Карсак, Савас Оздемир, Севинч Гюрсен Акьильдиз, Кенан Чобан и др.

На экранах с 2015 года.

В центре сюжета рассматривается история человека, который состоит в криминальных структурах, при этом очень привязан к семье и старается уберечь ее от любых опасностей. Предательство, интриги, заговоры. Все это заставляет ожидать новых серий с нетерпением.

"Яма" ("Çukur")

Режиссеры: Синан Озтурк, Озгур Севимли

Сценаристы: Гёкхан Хорзум, Озан Аксунгур, Дамла Серим

Жанр: боевик, драма

В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Эркан Колчак Кёстендиль, Онер Эркан, Перихан Саваш, Рыза Коджаоглу, Кубилай Ака, Мустафа Кырантепе и др.

На экранах с 2017 года.

В основе сюжета этого телесериала - история влюбленных, которые пытаются найти свое счастье в одном из криминальных районов на окраине Стамбула.

Н. Гасымова