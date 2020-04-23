Скончался заслуженный артист Азербайджана Мансур Мансуров.

Об этом АПА сообщил директор Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде, передает Day.Az.

По его словам, М.Мансуров скончался вечером 22 апреля после длительной болезни. Он будет похоронен завтра.

Отметим, что актер долгое время работал в кукольном театре.