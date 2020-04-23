Национальный музей ковра представил видеоролик по изготовлению шебеке

В Азербайджанском национальном музее ковра, наряду с другими прекрасными образцами различных видов декоративно-прикладного искусства, хранятся шебеке - деревянные ажурные рамы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик, рассказывающий о трех шебеке XX века из коллекции "Керамика, стекло, дерево, бумага" Азербайджанского национального музея ковра.

В видеоролике наглядно показан процесс изготовления шебеке.