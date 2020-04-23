https://news.day.az/culture/1227125.html Национальный музей ковра представил видеоролик по изготовлению шебеке - ВИДЕО
Национальный музей ковра представил видеоролик по изготовлению шебеке - ВИДЕО
В Азербайджанском национальном музее ковра, наряду с другими прекрасными образцами различных видов декоративно-прикладного искусства, хранятся шебеке - деревянные ажурные рамы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик, рассказывающий о трех шебеке XX века из коллекции "Керамика, стекло, дерево, бумага" Азербайджанского национального музея ковра.
В видеоролике наглядно показан процесс изготовления шебеке.
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