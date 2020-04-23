"Ичеришехер" запустил акцию для поддержки деятелей искусства и борьбы с коронавирусом

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" запустило художественную благотворительную акцию для поддержки деятелей искусства и борьбы с коронавирусом. В рамках акции Управлением заказана серия картин у группы азербайджанских художников Бахруза Кянгярли, Вусали Агарзаевой, Орхана Гараева, Имрана Мехтиева, Саялы Мамедовой, отражающих сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в мире.

Данные работы будут выставлены в онлайн-формате на организованном специальном закрытом аукционе в полночь 24-го апреля. Аукцион будет остановлен в понедельник, 27-го апреля, в 12.00.

Пройти на страницу аукциона можно по ссылке.

Отметим, что ставки на выставленные работы будут проходить в закрытом формате - таким образом, каждый, желающий купить произведение искусства того или иного художника, сможет повысить ставку, написав личное сообщение на странице. Один раз в день Управление будет объявлять о текущей наивысшей цене за каждую из представленных работ для тех, кто захочет повысить свою ставку.

Все собранные на аукционе средства будут перечислены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Н. Гасымова