Заслуженная артистка Афаг Аббасова: Давайте останемся дома, думая о нашем будущем!

Заслуженная артистка Азербайджана, ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета, лауреат молодежной премии СНГ "Содружество дебютов" и национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова в своем видеообращении подчеркнула, как важно не покидать пределы своего дома в период пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дорогие соотечественники, охватившая весь мир пандемия, к сожалению, не обошла стороной и наш родной край. Чтобы победить в этой невидимой борьбе, мы должны оставаться дома. Так мы защитим представителей старшего поколения, детей, родных, наш народ, защитим наше будущее. Верю, что мы вернемся к нашим прежним прекрасным дням, конечно, наше государство принимает для этого все необходимые меры. Я верю, что мы выйдем победителями. Давайте останемся дома, думая о нашем будущем!", - отметила заслуженная артистка в видеообращении.

Афаг Аббасова, которая в период карантинного режима находится дома, скучает по сцене и зрителям и надеется на скорую встречу с публикой. А пока она представляет поклонникам оперного искусства фрагмент своего выступления в постановке оперы Джузеппе Верди "Трубадур", где исполняет партию герцогини Леоноры.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижение с 5 апреля до 4 мая.