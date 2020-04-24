https://news.day.az/culture/1227510.html Азербайджанские иллюстраторы приняли участие в необычном проекте
Азербайджанские иллюстраторы приняли участие в необычном проекте
Одиннадцать азербайджанских художников-иллюстраторов приняли участие в необычном проекте - создании портрета из одиннадцати частей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, каждый из авторов портрета девушки создал свой фрагмент в присущем ему стиле, а затем из этих частей была собрана единая картина.
Среди участников проекта Талят Алиев, Джамиля Алиева, Кянан Шейхзаманлы, Фатима Абдуллаева, Айгюн Гасанова, Наргиз Сафарова и другие.
Портрет представлен на страницах иллюстраторов в Instagram, где художники предлагают подписчикам угадать, кто является автором того или иного "кусочка".
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