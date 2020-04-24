Участник российского шоу "Голос" спел с Эйюбом Ягубовым

Участник вокального телепроекта "Голос-6" на Первом канале России, певец и композитор Брендон Стоун представил дуэт с народным артистом Азербайджана Эйюбом Ягубовым, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"А вот и обещанный дуэт с народным артистом Азербайджана Эйюбом Ягубовым "Самолёт Баку-Москва". Очень рад, что смог сотрудничать с таким артистом как Эйюб. Ну что же, давайте танцевать и думать о том, что скоро будем праздновать ваши свадьбы, дни рождения и танцевать под эту песню", - написал на своей странице в Instagram Брендон Стоун.

Автор музыки и слов - Эльчин Иманов.

Композиция "Самолёт Баку-Москва" давно стала хитом, однако в исполнении Брендона Стоуна и Эйюба Ягубова песня заиграла новыми красками.