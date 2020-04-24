Онлайн-концерт из Центра мугама, посвященный творчеству Арифа Меликова

23-го апреля в Международном центре мугама в рамках совместного онлайн-проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире.

Центр мугама активно участвует и поддерживает презентации, реализуемые в рамках стартовавшего с 1-го апреля проекта, осуществляемого с целью пропаганды искусства в дни социальной изоляции и специального карантинного режима. Очередной еженедельный выпуск презентации проекта "Əbədiyaşarlarımız" был посвящен творчеству выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Арифа Меликова.

В прямом эфире выступили солисты МЦМ Айшан Мехтиева и Сархан Буниятзаде. В исполнении солистов прозвучали мугамы, народные песни и теснифы. Исполнители также рассказали об особенностях своей деятельности в онлайн-проектах МЦМ в период карантина.

Также гостьей программы была магистрантка Азербайджанского университета архитектуры и строительства, художница Роя Гасанова, преподнесшая портрет композитора Арифа Меликова.

Отметим, что съемки проектов транслируются из МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются в режиме онлайн на странице Facebook МЦМ. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах МЦМ в социальных сетях.