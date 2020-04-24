Коллектив Академического драмтеатра продолжает онлайн-репетиции

Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна продолжает онлайн-репетиции спектакля по пьесе драматурга Аллы Коровкиной "ВыбиРай".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Режиссер поставки - Белла Сафина (Климашева).

Отметим, что репетиции спектакля начались до карантинного режима, а сейчас продолжаются в онлайн-формате.

Художественный руководитель спектакля, а также художник по костюмам и по декорациям - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде, над музыкальным оформлением работает заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Спектакль будет представлен на Камерной сцене театра.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.