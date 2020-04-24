Азербайджанский фильм удостоен четырех призов из Франции

Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен четырех призов международного кинофестиваля Mont. Blanc International Movie Fest (Франция, Париж).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор картины.

Фильм был признан лучшим за январь-апрель 2020 года в номинациях "Лучший художественный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 30-и наград в различных номинациях в результате участия в 67-и международных кинофестивалях и форумах.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет: молодой Степняк живет вдали от городов в гармонии с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...