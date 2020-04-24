YARAT Online представил фильм "Прощай, Шмидт!"

На странице Пространства современного искусства YARAT в рамках проекта YARAT Online с 23 апреля по 7 мая представлен фильм "Прощай, Шмидт!" (Əlvida, Şmidt!).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend режиссер Али-Саттар Гулиев.

Фильм снят в жанре трагикомедии по заказу Министерства культуры Азербайджана в студии Mozalan и первого научно-популярного издательства YOL. Проект, посвященный 200-летию переселения этнических немцев в Азербайджан, отражает темы дружбы, любви к родине и мультикультурализма. Премьера прошла в апреле 2019 года.

Фильм повествует о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма происходят в Гёйгёле (ранее - Еленендорф - немецкое поселение, основанное в 1819 году в Азербайджане переселенцами из немецкой Швабии). Эмиль Шмидт мечтает эмигрировать на историческую родину в Германию, ежемесячно забрасывая посольство ФРГ официальными запросами. Но не все так просто, как казалось ему в самом начале. Его принимают, но лишь в кабинеты. Его слушают, но не слышат. Ему сочувствуют, но не помогают...Но что может быть выше человеческих ценностей, любви и свободы? Что может быть ближе нам, чем Родина? Что может быть важнее для человека, жизнь которого может оборваться в любой момент?

Режиссер и продюсер фильма - Али-Саттар Гулиев, автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор - Надир Мехтиев, второй режиссер - Акиф Рустамов, художник - Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер - Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Кязымова. Главные роли играют заслуженный артист Расим Джафаров, актёр Азер Айдемир и актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития. В ролях - народные артисты Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, заслуженная артистка Земфира Садыгова, актриса Гюнель Мамедова, Алихан Раджабов и другие.

Фильм будет доступен для просмотра в 18.00 по ссылке

https://www.facebook.com/events/s/yarat-online-%C9%99lvida-smidt-film/640560179855789/