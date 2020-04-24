Прошла онлайн-панель международной рабочей группы "Бакинский процесс"

23 апреля состоялось онлайн-заседание международной рабочей группы "Бакинский процесс" с участием высокопоставленных представителей международных организаций и известных экспертов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Онлайн-заседание с участием министра культуры Азербайджана, верховного представителя генерального секретаря ООН, генерального директора ИСЕСКО, представителя ЮНЕСКО и других организаций транслировалось в в реальном времени на официальной странице министерства культуры в Facebook.

Онлайн-заседание было проведено для обсуждения влияния текущего кризиса, возникшего в связи с пандемией COVID-19, на отношения между людьми и культурами, обмена мнениями об эффективном межгосударственном и межкультурном сотрудничестве в этом контексте.

Открывая встречу, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что инициатива "Бакинский процесс" по межкультурному диалогу, выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, приобрела глобальное значение. С 2011 года (каждые два года) в рамках "Бакинского процесса" пять раз был проведен Всемирный форум по межкультурному диалогу, шесть раз - Бакинский международный гуманитарный форум. В 2016 году в столице Азербайджана состоялся VII глобальный форум Альянса цивилизаций ООН.

Министр отметил, что ООН объявила "Бакинский процесс" и Всемирный форум по межкультурному диалогу главной глобальной платформой в области межкультурного и межрелигиозного диалога.

В своем выступлении Абульфас Гараев также подробно рассказал о мерах, принятых для борьбы с вирусом COVID-19 в нашей стране, подчеркнул, что было реализовано более 20 проектов в поддержку культуры и творчества.

В ходе встречи верховный представитель генерального секретаря ООН Мигель Моратинос поблагодарил азербайджанское государство и лично Президента Ильхама Алиева за такую глобальную инициативу. Он отметил, что, несмотря на невозможность осуществления всех предыдущих планов из-за ситуации, вызванной пандемией, следует проявлять солидарность, чтобы предотвратить этот гуманитарный кризис.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик поблагодарил руководство страны за поддержку, оказанную в развитии отношений между ИСЕСКО и Азербайджаном. Руководитель организации отметил, что ИСЕСКО объявила о ряде проектов и конкурсов по борьбе с вирусом COVID-19, в частности, были предприняты важные шаги в области цифрового развития.

Представитель ЮНЕСКО Анн-Белинда Преис выразила приверженность организации к "Бакинскому процессу", отметила, что организация объявила международное движение "ResiliArt" (толерантное искусство) и провела онлайн-совещание министров культуры стран-членов ЮНЕСКО.

Другие участники дискуссии выступили с интересными предложениями о текущей ситуации и обменялись мнениями. В выступлениях подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления культурных связей, установленных между странами в прошлом.

В заключение было принято решение подготовить специальный отчет относительно обсуждений, состоявшихся на онлайн-заседании, и представить новую дорожную карту для будущего сотрудничества.

Подробный отчет по итогам встречи будет представлен общественности в ближайшие дни.