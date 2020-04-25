Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов и российские исполнители записали гимн в поддержку врачей

Музыкальный телеканал "ЖАРА ТВ" и народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), Стас Михайлов, Artik & Asti, Николай Басков, Любовь Успенская, Александр Панайотов, Ирина Дубцова, Слава, Наргиз, Брендон Стоун записали гимн-благодарность всем врачам и медицинским работникам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе телеканала.

Композиция посвящается медикам, которые в период пандемии COVID-19 борются за здоровье и жизнь пострадавших от вируса.

"Нам всем говорили "Оставайтесь дома!" - это был основной лозунг для жителей всего мира. И пока мы с вами находимся дома, с семьей, тысячи врачей и медицинских работников работают по двенадцать часов и без выходных словно на передовой. Мы хотим выразить вам огромную благодарность, и сказать спасибо каждому, кто спасает наши жизни", - говорит один из исполнителей гимна-благодарности, певец EMIN.

"Эта замечательная песня - прекрасная возможность сказать врачам всего мира "Спасибо!". Мы все мечтаем, чтобы эта ситуация поскорее закончилась. Каждый артист скучает по своим зрителям, но главное сейчас - здоровье!", - считает Николай Басков.

"Еще несколько месяцев назад никто и подумать не мог, что весь мир сотрясет новый вирус. Сейчас все должны мобилизоваться и быть ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье близких. Низкий поклон всем медикам! Друзья, оставайтесь дома!" - говорит Стас Михайлов.

Автор композиции - Брендон Стоун. Видео на гимн-благодарность исполнители снимают в домашних условиях, и в ближайшее время его можно будет увидеть на "ЖАРА ТВ" и других развлекательных площадках и телеканалах.

Также телеканал "ЖАРА ТВ" готовится к масштабному концерту, который состоится в Crocus City Hall и будет подарком для врачей и медицинских работников.