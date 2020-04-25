Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят для Метрополитен-опера в своих апартаментах в Вене

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов примут участие в благотворительном виртуальном концерте Метрополитен-опера - At-Home Gala, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт нью-йоркского оперного театра.

В благотворительном онлайн-концерте примут участие звезды мировой оперной сцены - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Пётр Бечала, Элина Гаранча, Рене Флеминг и многие другие.

В эфир около 40 звезд оперной сцены выйдут из разных уголков мира - оттуда, где сейчас находятся. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят, находясь в своих апартаментах в Вене.

Прямой эфир начнется на сайте Метрополитен-опера 25 апреля в 13:00 по cевероамериканскому восточному времени (EST).