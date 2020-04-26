В Международном центре мугама представлена очередная концертная программа

25 апреля в Международном центре мугама (МЦМ) в рамках совместного проекта "Культура, которая нас объединяет" ("Bizi birləşdirən mədəniyyət") Министерства культуры Азербайджана и телеканала "Культура" ("Mədəniyyət") состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостями данного выпуска проекта стали народный артист Нураддин Мехтиханлы и заслуженная артистка Айбениз Гашимова.

Народный артист Нураддин Мехтиханлы отметил, что наша страна едина в карантинные дни, что является результатом неотложных мер, принятых Президентом Ильхамом Алиевым. Актёр также рассказал о своих ролях в новых спектаклях Академического национального драматического театра.

Aйбениз Гашимова рассказала о пройденном творческом пути, а также о своей деятельности в дни социальной изоляции. Бывшая солистка инструментального ансамбля "Dan ulduzu" поделилась своими воспоминаниями, связанными с ансамблем.

Гости программы выразили благодарность организаторам проекта.

Следует отметить, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются с МЦМ в прямом эфире канала "Культура" три раза в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице Facebook МЦМ. С анонсами концертов можно ознакомиться на социальных страницах МЦМ.