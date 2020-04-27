Азербайджанская государственная академическая филармония перечислила средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева присоединилась к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, все коллективы Филармонии присоединились к инициативе, выдвинутой в соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о демонстрации социальной солидарности с целью предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране и защиты здоровья граждан.

Из общего счета Филармонии были перечислены средства в размере 5070 AZN в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева "О мерах по защите здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике".

Директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде отметил, что подобный шаг совершен в священный месяц Рамазан, и это необходимо людям, которые действительно нуждаются в помощи.

Н. Гасымова