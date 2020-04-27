Музей современного искусства представил виртуальное путешествие по своим залам

Музей современного искусства (Müasir incəsənət muzeyi) в Баку представил виртуальное путешествие по своим залам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видео представлено в дни продолжающейся пандемии коронавируса, когда закрыты музеи и другие центры культуры, а различные проекты реализуются и представляются в виртуальном формате.

Данный музей был открыт 20 марта 2009 года. Здесь собраны свыше 800 работ азербайджанских художников и скульпторов, в основном пишущих в авангардном стиле. В музее выставляются работы таких мастеров как Саттар Бахлулзаде, Беюкага Мирзазаде, Эльмира Шахтахтинская, Таир Салахов, Омар Эльдаров, Надир Абдурахманов, Геннадий Брижатюк. В отдельном зале выставляются работы представителей западного авангардного течения: Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала. Автором дизайна музея является известный художник Алтай Садыхзаде, который превратил само здание в произведение искусства в стиле авангард. Основной принцип - свобода и отсутствие ограничений. Директор музея - Хайям Абдинов. Музей имеет зал детского искусства, библиотеку, видеозал, ресторан и арт-кафе. В музее проходят персональные выставки живописцев, открыта экспозиция детских работ.