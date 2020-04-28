В Азербайджане снят клип, посвященный месяцу Рамазан

Азербайджанские телеведущие, актеры и исполнители снялись в клипе, посвященном месяцу Рамазан под названием "Muhəmməd Mustafa gəldi", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор музыки и исполнитель Сейид Тале Борадигахи (Тале Асадов), слова - Ровшан Рагимзаде. Режиссер - Наиль Наибоглу, оператор - Руслан Агазаде, аранжировка - Фариборз Хатами.

Клип снят в рамках социальной самоизоляции и кампании "Оставайся дома-твори дома". В проекте приняли участие - народные артисты Забит Набизаде и Натиг Ширинов, заслуженные артисты Наиля Исламзаде и Нигяр Шабанова, телеведущая Ламия Алекберова, исполнители Миралам Мираламов, Сейран Алиев, Сабина Арабли, Нурай Рахман, Али Пашаев, Ниджат, мейханачы Тарлан Новханы, киноактер Кямран Юнис, стилист Meta.

"Поздравляю всех со Священным месяцем Рамазан, желаю скорейшего избавления от пандемии коронавируса, всем здоровья и процветания", - отметил Сейид Тале Борадигахи.