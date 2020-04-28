Греки назвали азербайджанский музей одним из самых удивительных

На греческом сайте elculture.gr размещена статья под названием "Один из самых удивительных музеев мира - в Азербайджане", посвященная Азербайджанскому национальному музею ковра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ней рассказывается об истории Азербайджанского национального музея ковра, его новом здании и хранящихся в нем произведениях искусства.

В статье также подчеркнуто, что данный музей является исследовательским центром по изучению традиций и современности искусства ковроткачества.

Напомним, что ранее в известной итальянской газете "La Stampa" была опубликована статья "Как должен выглядеть музей ковра? Ответ из Баку" об Азербайджанском национальном музее ковра.