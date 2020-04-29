Союз композиторов Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Союз композиторов Азербайджана присоединился к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом (COVID-19)

Как сообщает Day.Az, Союз композиторов присоединился к инициативе, выдвинутой в соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о демонстрации социальной солидарности с целью предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране и защиты здоровья граждан.

Понимая всю важность переживаемого момента, Союз композиторов Азербайджана перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева "О мерах по защите здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике", 5 000 AZN.

Н. Гасымова