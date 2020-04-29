Союз композиторов Азербайджана перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Союз композиторов Азербайджана присоединился к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом (COVID-19)
Как сообщает Day.Az, Союз композиторов присоединился к инициативе, выдвинутой в соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о демонстрации социальной солидарности с целью предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране и защиты здоровья граждан.
Понимая всю важность переживаемого момента, Союз композиторов Азербайджана перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный согласно соответствующему указу Президента Ильхама Алиева "О мерах по защите здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике", 5 000 AZN.
Н. Гасымова
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