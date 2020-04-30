Франгиз Ализаде: Я призываю всех тщательно следовать мерам по борьбе с распространением коронавируса!

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, затронул многие области жизнедеятельности общества. Но особенно заметный урон нанесен всем областям международной культурной жизни: отменены десятки фестивалей, премьеры в ведущих театрах мира, гастрольные турне и концерты, а большие проекты, готовящиеся годами, будут ждать своего осуществления в неопределенном будущем.

О том, как пандемия повлияла на деятельность Союза композиторов Азербайджана, в беседе с Day.Az рассказала председатель Союза, народная артистка Азербайджана Франгиз Ализаде.

"В это трудное для всего человечества время еще раз хочется выразить благодарность государству за заботу о здоровье и безопасности наших граждан. Стипендии, которые выделяет Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для членов творческих Союзов, являются очень важным подспорьем в осуществлении многих новых замыслов и идей.

Мы всячески поддерживаем принятые государством решения, и я призываю всех следовать мерам по борьбе с распространением коронавируса. Отмечу, что меня очень радует, что Оперативным штабом при Кабмине были оперативно приняты превентивные меры, и нам удалось избежать большого распространения болезни.

Естественно, что введенный карантин кардинально скорректировал жизнедеятельность нашего Союза композиторов. Намеченные на 2020 год мероприятия пришлось отложить на вторую половину года: сюда можно отнести юбилеи видных композиторов и музыковедов, презентации книг и новых проектов, авторские концерты, включающие многие премьерные исполнения, а также зарубежные поездки.

Тем не менее, Союз композиторов дистанционно продолжает свою деятельность и всеми доступными способами старается поддержать творческий настрой коллег. Совместно с министерством культуры Азербайджана СК проводит конкурс на создание лучшей песни, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Материалы поступают на электронный адрес членов жюри, и после прослушивания и отбора лучшие песни будут рекомендованы к исполнению и наградам.

Кроме того, СК продолжает работу по созданию буклетов о членах нашей творческой организации на протяжении всей ее истории. Уже выпущены 87 буклетов, причем 5 из них переведены на английский язык и были представлены широкой общественности на зарубежных гастролях СК в 2019 году в Германии и Франции.

Над интересным проектом, предложенным руководством Союза композиторов, работают молодые композиторы. Они создают новые произведения, в которых используются азербайджанские национальные инструменты, в частности, балабан, недавно представленный министерством культуры для включения в список ЮНЕСКО.

Вместе с тем в этой необычной обстановке композиторы всех поколений имеют больше возможностей сконцентрироваться на своей творческой работе, нацелиться на создание новых произведений серьезных жанров, всегда определяющих уровень музыкальной культуры той или иной страны.

Композиторы и музыковеды нашего творческого Союза уверены в том, что все трудности будут преодолены, и мы снова окунемся в богатую и интересную музыкальную жизнь Азербайджана, полную новых достижений и успехов", - сказала Франгиз Ализаде.

Н. Гасымова