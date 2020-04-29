Супруга и друзья Анара Мамедханова расскажут о его жизни

Главное Управление культуры города Баку 30 апреля в 21.00 на своей официальной странице в Instagram проведет передачу, посвященную памяти известного общественного деятеля, легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Прямой эфир передачи проведет заслуженный артист Азербайджана, писатель, киноактер и режиссер, художник, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг Бахрам Багирзаде.

Участниками программы станут супруга Анара Мамедханова - Ирада Мамедханова, и его близкие друзья - писатель, публицист, тюрколог, руководитель Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы и популярный телеведущий, руководитель ASAN Radio Эмин Мусави. Они поделятся воспоминаниями об Анаре Мамедханове, расскажут о его жизни и деятельности.

Анар Джамал оглу Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Он отец одного сына и двух дочерей. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году - чемпионами XX века. Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая подготавливала фильмы на патриотическую тему. Скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате резкой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.