День джаза с Раином Султановым

В 2012 году ЮНЕСКО учредило официальную дату для мира джазовой музыки. Отныне 30 апреля празднуется Международный день джаза (International Jazz Day). Одним из инициаторов и учредителей является композитор, джаз-пианист, многократный обладатель премии Грэмми - маэстро Херби Хэнкок. Цель празднования дня джаза - повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Это способствует еще большему продвижению не только самой музыки, но и глобального вклада, который она способна внести в создание более инклюзивных обществ.

Ярким и результативным промоутером азербайджанского джаза в мире музыки является джаз-музыкант (сопрано-тенор саксофон) Раин Султанов. Именно благодаря его организаторским способностям и налаженным контактам с мировыми музыкантами, начиная с 2005 года, в Баку звучит Международный джаз-фестиваль, а в 2006 на фестивале состоялся грандиозный концерт самого Херби Хэнкока. За последние годы интерес к фестивалю только возрастает, о чем свидетельствуют эксклюзивные сюжеты для телеканала Евроньюс буквально с каждого концерта.

Для пропаганды джаза внутри и за пределами республики, общественная деятельность Раина Султанова воплотилась в публицистике. Им были изданы книги (на четырех языках): "Антология Джаза Азербайджана" и "История Джаза Азербайджана". Вот уже 15 лет Раин Султанов организует павильон Азербайджана на всемирной джазовой выставке Jazzahead (Германии), а Бакинский джаз-фестиваль примерно столько же является действительным членом Европейской Ассоциации Джаза (europejazz.net). Любовь Раина к Азербайджану всецело воплотилась в музыкальном проекте "Семь звуков природы". С болью и надеждой от всего сердца по миру прозвучал альбом "Голос Карабаха" (Voice of Karabakh).

В репертуаре "Баку джаз фестиваль 2019" состоялся концерт Раина Султанова. Несмотря на тотальную занятость руководством Baku jazz festival, тем не менее, Раин вновь порадовал публику новым проектом с новыми авторскими композициями к своему презентационному альбому. В приглушенных тонах рампового света, оригинальная сценография была оформлена видеоинсталляцией. Под каждую прозвучавшую композицию на экране выстраивалось своеобразное посвящение виртульно-духовным мастерам (Майлз Дэвис, Джону Колтрейну, Джо Завинул, Майкл Бреккер, Кени Уилеру, Декстер Гордону, Жак Пасториус) Раина Султанова. Вышеуказанные гении формировали стилистический почерк звучания саксофониста Раина Султанова. В интернациональном трио Раина Султанова унисоном сыграли: бас Нильс Ольмедаль (Щвеция), пиано Кан Чанкая (Турция). Это была бакинская презентация альбома, выпущенного на днях немецкой студией звукозаписи "Ozella music", специализирующейся на пропаганде мировой джазовой музыки. Альбом-посвящение "influence" - это жанровая палитра темы романтического джаза с философским осмыслением, расширяющая этнические границы в самом культурологическом определении как такового "джаза без границ". Виниловый альбом выпущен буквально на днях в преддверии 55-летия Раина Султанова. В проекте приняли участие заслуженный артист Азербайджана пианист Исфар Сарабский и контрабасист Нильс Олмедал (Швеция). Aльбом записан на норвежской звукозаписывающей студии Rainbow. От всей душу присоединяюсь к поздравлениям юбиляра с пожеланием здоровья и новых творческих высот на ниве пропаганды Азери Джаза!

Ульви Мехти

https://www.youtube.com/watch?v=vUNtE60HSTI

https://www.youtube.com/watch?v=G6ArKqiyzwo

https://www.youtube.com/watch?v=AilCZH4TeR4

https://www.youtube.com/watch?v=f-611OWbSY8