https://news.day.az/culture/1229823.html Азербайджанский государственный ансамбль танца в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ
Азербайджанский государственный ансамбль танца в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ
Азербайджанский государственный ансамбль танца вошел в топ лучших танцевальных ансамблей в СНГ. Рейтинг лучших танцевальных ансамблей в странах СНГ по популярности у зрителей и трансляциям в Интернете представил туристический портал ТурСтат.
Как сообщает Day.Az, список подготовлен к Международному дню танца, отмечаемому 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.
В топ лучших танцевальных ансамблей в СНГ входят Государственный академический ансамбль танца Беларуси в Минске, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" в Алматы, Государственный ансамбль танца Азербайджана в Баку.
Н. Гасымова
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