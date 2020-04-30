Азербайджанский государственный ансамбль танца в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ

Азербайджанский государственный ансамбль танца вошел в топ лучших танцевальных ансамблей в СНГ. Рейтинг лучших танцевальных ансамблей в странах СНГ по популярности у зрителей и трансляциям в Интернете представил туристический портал ТурСтат.

Как сообщает Day.Az, список подготовлен к Международному дню танца, отмечаемому 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

В топ лучших танцевальных ансамблей в СНГ входят Государственный академический ансамбль танца Беларуси в Минске, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" в Алматы, Государственный ансамбль танца Азербайджана в Баку.

Н. Гасымова