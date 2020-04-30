Джазмен Гасан Багиров поддержал Россию и Азербайджан джазовой композицией

Один из ведущих российских джазменов, солист Филармонии джазовой музыки в Санкт -Петербурге, виртуозный гитарист, участник множества международных фестивалей и заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров в своем видеообращении поздравил коллег с Международным днем джаза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Творчество и искусство всегда объединяло нас. Я хочу передать привет всем своим коллегам джазменам из Азербайджана, из Баку. Поздравить с Международным днем джаза. А также хочу пожелать здоровья вам и близким. Берегите и цените труд врачей. Оставайтесь дома. До встречи. Обнимаю вас!", - сказал Гасан Багиров, выразив авторской композицией поддержку России и Азербайджану в борьбе с коронавирусом.