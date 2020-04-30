Вугар Али представил пять портретов азербайджанских джазовых музыкантов

Сегодня, 30 апреля, в мире отмечают Международный день джаза. Цель праздника повышение информированности международной общественности о джазе, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года.

Музыкальное искусство в стиле джаз очень популярно в Азербайджане. На сегодняшний день азербайджанские джазовые музыканты регулярно выступают за рубежом, участвуют в международных фестивалях и конкурсах, имена многих из них хорошо известны во всем мире. В Баку часто с концертами приезжают зарубежные джазовые исполнители и музыканты. А ежегодный Бакинский джаз-фестиваль стал неотъемлемой частью культурной жизни страны, каждый раз открывая новые имена и даря встречу со звездами мирового джаза.

"Азербайджанский джаз" - разновидность джаза, основанного на традициях мугама. Данное направление зародилось благодаря его основателю, музыканту и композитору Вагифу Мустафазаде. В азербайджанском этно-джазе, или джаз-мугаме, в зависимости от фантазии исполнителей сочетаются новоорлеанские ритмы и музыкальные традиции Востока.

Джазовая музыка вдохновляет не только музыкантов, но и представителей других видов искусства, например художников. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям портреты известных азербайджанских джазовых музыкантов кисти художника Вугара Али. Давайте посмотрим на портреты музыкантов и сравним с реальными фотоснимками.

Вагиф Мустафазаде

Азиза Мустафазаде

Раин Султанов

Исфар Сарабский

Шахин Новрасли