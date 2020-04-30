Бахрам Багирзаде выпустил книгу для детей, посвященную национальным блюдам

Вышла в свет очередная книга для детей Бахрама Багирзаде, на этот раз посвященная национальным блюдам, - "Азербайджанская кухня для детей", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В книжных магазинах Баку она появится после окончания специального карантинного режима в связи с пандемией коронавируса. Автор с большой любовью и уважением к традициям азербайджанской кухни собрал лучшие рецепты, адаптированные для наших детей, чтобы сделать процесс приготовления азербайджанских блюд интересным и увлекательным.

"Читайте, готовьте, радуйте и удивляйте свою семью и друзей вкусными блюдами, которые вы сотворите собственными руками! И помните: сегодня уметь готовить - это очень модно, причём, не только для девочек, но и для мальчиков!", - отметил автор издания.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг. Под его авторством вышли книги, посвященные композиторам Узеиру Гаджибейли, Гара Гараеву, кинорежиссеру Расиму Оджагову, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, художнику Сакиту Мамедову, футбольному арбитру Тофику Бахрамову и тренеру Гурбану Гурбанову и т.д. Среди книг "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Шеки для детей", "Мекка для детей" и другие.