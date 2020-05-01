Театр оперы и балета продолжает онлайн-показ спектаклей

Для всех, кто скучал по спектаклям Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, у нас есть радостная новость - они продолжают онлайн-показ спектаклей.

Театр запустил новый канал в YouTube, где можно посмотреть видеозаписи некоторых спектаклей, которые театр осуществил за последние несколько лет. Канал будет регулярно обновляться новым контентом.

Спектакли, которые будут транслироваться в мае (в 19.00 по бакинскому времени), можно посмотреть на сайте театра и на официальных страницах театра в Инстаграме и Фейсбуке.

Day.Az представляет репертуар Театра оперы и балета на май 2020:

2 мая - П.Чайковский "Лебединое озеро" (совместный спектакль с Большим театром)

3 мая - Дж.Пуччини - "Богема" (совместный спектакль с Академией Ла Скала)

6 мая - Г. Гараев - балет "Семь красавиц" (новая версия)

9 мая - А.Бадалбейли - балет "Девичья башня"

10 мая - Уз.Гаджибеков - "Кероглу"

13 мая - Н.А.Римский-Корсаков "Шехерезада"

16 мая - Уз.Гаджибеков "Не та, так эта"

17 мая - Дж.Верди - "Риголетто" (совместный спектакль с Киевским гос.оперным театром)

20 мая - Уз.Гаджибеков - "Лейли и Меджнун"

23 мая - Дж.Верди - "Трубадур"

24 мая - одноактные балеты Гара Гараева - "Лейли и Меджнун" и "Дон Кихот"

24 мая - Уз.Гаджибеков "Арщин мал алан"

27 мая - А.Адан "Жизель" (совместный спектакль с солистами Мариинского театра)

31 мая - Дж.Верди - "Травиата"

Н. Гасымова