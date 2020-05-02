Поэтесса Нигяр Гасанзаде: Наша борьба с коронавирусом продолжается, и только вместе мы сможем окончательно победить эту болезнь

Продление особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, смягчение ряда ограничений и реализация дальнейших мер государства по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции говорит о продолжении борьбы с пандемией.

Об этом сказала сегодня Trend известная поэтесса, член Союза писателей Азербайджана, член Международного литературного общества PEN, лауреат национальных и международных премий, руководитель Литературного проекта SÖZ министерства культуры Азербайджана Нигяр Гасанзаде, передает Day.Az.

"Наша борьба с коронавирусом продолжается, и только вместе мы сможем окончательно победить эту болезнь в Азербайджане. Дни социальной самоизоляции показали, что можно и дома творить, раскрывать свой потенциал, самосовершенствоваться. Наша сила - в творчестве! В рамках литературного проекта SÖZ при содействии министерства культуры Азербайджана и Главного управления молодежи и спорта Баку в социальных сетях нами успешно реализуются проекты "Знаменитости читают азербайджанские сказки" и "Я читаю стихи для тебя". Проект представлены в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома - твори дома") министерства культуры", - отметила Нигяр Гасанзаде.

Ниже представлены очередные участники проекта "Я читаю стихи для тебя" - молодые поэты Али Ихсан Чевик Кямал (Турция), Джавид Шахбазбеков, Айсель Фикрет, Салех Сабах, Гюльбала Дадаш, Заур Рахшан и Атика Алиева.