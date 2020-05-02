Азербайджанцы исполнили Оду – воззвание во Вселенную

Молодые талантливые азербайджанские певцы Рилая Гусейнзаде и Руфат Асадов в рамках кампании "Оставайся дома - твори дома" представили видеоматериал на кавер-версию хита "O mənə inanir" ("Он мне верит", автор слов и музыки - Мурад Ариф, исполнитель - Замиг Гусейнов), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция в новой версии является своеобразной Одой - воззванием во Вселенную, чтобы уберечь землю от болезней и катаклизмов. Название композиции "Он мне верит" в данном контексте преподносится как "Земля все еще верит мне".

В записи приняли участие группа Coffee Band - Руслан Гусейнов (гитара), Али Ибрагимзаде (гитара), Джошгун Гадашов (пиано).

Интересно, что композиция приурочена к двум знаменательным событиям. 2 мая отмечается Всемирный день астрономии (Astronomy Day), а 3 мая - Всемирный день Солнца (Sun Day). Для Земли Солнце - мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.