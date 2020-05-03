Зов надежды азербайджанца из Нью-Йорка, где от коронавируса погибло около 25 тыс.

Молодой талантливый музыкант Ширхан Агабейли (псевдоним - Хан Бейли), который находится в социальной самоизоляции в Нью-Йорке, представил в социальных сетях новый клип "Seslə Məni" (Позови меня), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По последним данным, в Нью-Йорке официально зафиксировано 312 977 случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей - 24 198 человек. Всего в США зафиксировано 1 160 840 случаев заражения Covid-19, общее число смертей - 67 448 человек.

Клип был снят еще до пандемии коронавируса на территории Кесон-Сити (Филиппины). Проект явлется своеобразным зовом надежды и любви к человечеству в это непростое время. Надо всегда ценить человеческие чувства и отношения, беречь природу и, несмотря на трудности, думать о лучшем будущем.

"Песня появилась у меня в голове как видение! Все было - ярко и ясно",- поделился впечатлениями Хан Бейли, который также стал режиссером работы.

В проекте также приняли участие: Bass/ Vocals/ Production - Han Beyli, Vocals - Elif Sanchez, Mixing/ Mastering/ Co-production - Tano Brock, Writer/ Editor - Han Beyli, General Assistance - Patricia Ligia, Johnathan Shew, Camera - Tano Brock, Cast - Martin Guas, Elif Sanchez, Han Beyli, Directed by Han Beyli.

Ширхан Агабейли (псевдоним - Хан Бейли) - бас- гитарист, вокалист и композитор, творчество которого выходит далеко за рамки одного стиля. Его музыка - гармоничная палитра этнических, джазовых, современных и R&B звуков, связанных между собой сложными ритмами и красивой импровизацией. Родители музыканта в конце 80-х годов эмигрировали из Азербайджана в Украину, где исполнитель и родился, вырос и получил образование. Он часто приезжал в Баку. Педагогом по музыке был художественный руководитель фольклорного ансамбля "Ирс" Сидги Мустафаев. Многоликая история и традиции азербайджанского народа сильно повлияли на все его творчество, что делает его в свою очередь уникальным, единственным в своем роде автором-исполнителем. С 2015 года живет в США. Хан Бейли - первый студент в истории Berklee College of Music, получивший стипендию Presidential schoolarship путем онлайн-прослушивания. С успехом выступал во многих странах. Особое место в его репертуаре занимают азербайджанские песни, которые он старается исполнять на всех своих концертах.