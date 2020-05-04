Чингиз Фарзалиев: Ослабление карантина не означает, что опасности больше нет, мы должны быть по-прежнему осторожны

Карантинный режим начал смягчаться...

Известие радостное для всех...

Не скрою, сам в числе тех, кто с нетерпением ожидал этой радостной новости. Однако, не стоит воспринимать послабление режима карантина в формате "теперь можно всё". Отнюдь! На мой взгляд, это первый сигнал, что усилия, предпринятые Оперативным штабом при Кабинете министров приносят положительные результаты. Да, это, своего рода промежуточная победа в полуторамесячном противостоянии с COVID-19. В этой беспрецедентной борьбе с невидимым невооружённому глазу "врагом", Азербайджан ещё раз показал свою состоятельность независимого государства, в числе первых предприняв шаги по защите своих граждан под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В эти непростые недели господин Президент продемонстрировал основное направление своего внимания - забота о здоровье и благополучии граждан страны. Беспрецедентные меры, которые состоялись по его инициативе, при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, показали насколько жизнь человека важна для государства. Эта позиция была озвучена господином Президентом в словах: "Мы понимали, что возникнут неудобства для людей, будет нанесён большой удар по нашему экономическому развитию, при том, что показатели нынешнего года были весьма обнадеживающими. Но у нас было два варианта. Первый вариант - защита жизни и здоровья людей, а второй - приоритет спасения экономики. Поэтому с самого начала мы выбрали защиту жизни людей. Это - цель всей проводимой нами работы, и мы полностью мобилизовали свои усилия в данном направлении ".

Социально-экономические шаги, инициируемые Президентом Ильхамом Алиевым, вновь подчеркнули его лидерские качества, а гражданам - спокойствие и чувство защищённости.

И пусть, в какой-то степени, на первый взгляд, введённые ограничения показались жёсткими. Ослабление карантинного режима, начавшийся постепенный выход из него - наглядное доказательство правильности действий главы правительства. Нам лишь остаётся сделать всё зависящее от каждого, чтобы ситуация приняла прочную положительную динамику. Для этого стоит просто помнить о тех, кто находится рядом с нами. Нам ещё придётся некоторое время и дальше жить в условиях, когда маски и перчатки будут сопровождать нас в повседневности. А санитайзеры и вовсе, на мой взгляд, станут привычными каждый день. Только от нас зависит, как быстро мы вернёмся в привычный ритм жизни. А потому, со своей стороны призываю продолжать придерживаться рекомендаций Оперативного штаба, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Впрочем, последняя, - неотъемлемая часть жизни человека. Думаю, недаром с детства нас всегда учили часто мыть руки. Сегодня это простейшее действие стало одной из загородительных мер на пути распространения инфекции.

Режим самоизоляции изменил в корне нашу жизнь. В какой-то степени, он прервав её стремительность, словно вернул человека к самому себе. Заставил оглянуться вокруг и заглянуть внутрь себя. В какой-то степени, находясь в условиях, когда жизненное пространство сократилось до площади квартир и домов, появилась возможность занять себя тем, на что порой не хватало времени. Самообразование, книги, кинофильмы... Появилась возможность посвятить своё внимание искусству, которому незаслуженно иногда отказывали. Мировые музеи и галереи предоставили доступ в виртуальности к своим, не побоюсь яркого определения, сокровищницам. Среди них, смело можно назвать и наш Азербайджанский национальный музей искусств, чьи фонды обладают уникальными художественными произведениями. Переход в интерактивную форму для нас начался задолго до пандемии. Официальные сайт музея и социальные страницы уже давно пользуются популярностью у ценителей прекрасного и поклонников нашего музея. В эти дни мы лишь расширили и углубили свою виртуальную деятельность. Назову лишь некоторые:

- художники-реставраторы Самир Талыбов и Тарана Алипанахова провели виртуальные мастер-классы по рисованию и вышивке тякялдуз;

- при поддержке министерства культуры начато сотрудничество с Обществом людей с ограниченными слуховыми возможностями: подготовлен материал о выдающемся художнике Бахрузе Кенгерли. Выбор этот оказался не случайным, так как Бахруз Кенгерли также страдал глухотой, и именно этот факт побуждает зрителя по-новому взглянуть на творческое наследие художника, понять его эмоции и особенное мировосприятие. Проект будет продолжен при активном участии Общества глухонемых, с привлечением сурдопереводчиков и психологов;

- завершается создание виртуальной выставки художественных произведений, приуроченной к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, и составленной из работ художников, творчество которых пришлось на эти годы: среди них - прижизненные портреты участников боевых событий, плакаты того времени. Выставка представит работы и тех, кто прошёл дорогами войны, и родившихся после неё, для кого подвиг солдат и офицеров периода 1941-45 годов и простого народа, делавшего всё для победы за линией фронта навсегда вписаны в наши историю и память;

- 1 мая состоялась лекция доктора философии по искусствоведению Аслана Халилова о выдающемся творческом и трагическом жизненном пути художника Алекпера Рзакулиева, после которой будет начата публикация уникальной серии книг "Sərvət", и первой из которых будет посвящённая творчеству этого художника;

- продолжается подготовка к уникальной выставке рисунков незрячих детей в рамках Международного дня музеев 18 мая. Автор методики Георгий Гураспашвилли, профессор Тбилисской Академии художеств. Благодаря ему дети, никогда не видевшие окружающий мир, имеют возможность, пусть даже чёрной краской, передать яркие эмоции ощущения его;

- каждый день в социальных сетях музея публикуются научно-популярные статьи о творчестве азербайджанских художников и скульпторов, а также обширная информация об уникальных шедеврах коллекции мирового искусства;

- ежедневно в социальных сетях с 19:00 публикуются научно-популярные статьи, видео сюжеты, презентации об искусстве для детей.

Да, жизнь изменилась. Но она никогда не остановится! В нашей истории есть много примеров, когда народ демонстрировал Силу и Волю. А потому, следует помнить, что несмотря на ослабление карантинного режима, мы не должны воспринимать это как сигнал, что опасный период прошёл. К сожалению, нельзя погружаться в эйфорию полного комфорта и свободы. Мы все должны проявлять осторожность. Полностью следовать указаниям государства, дабы избежать печальных последствий и приблизить день, когда понятие "карантин" уйдёт из нашей жизни.

Чингиз Фарзалиев,

директор Национального музея искусств Азербайджана