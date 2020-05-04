Филипп Киркоров назвал народного артиста Азербайджана братом-близнецом

Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram архивную фотографию с народным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым, а также оригинально поздравил оперного певца с днем рождения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мой "брат-близнец" Юсиф! С днём рождения! Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко и интересно друг с другом. Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шопинге, в выборе музыкальных направлений... И мы всегда верны одной музе. Пусть твоя муза Анна Нетребко всегда дарит тебе вдохновение! Мы выбрали разные стили музыки для жизни и карьеры, но нас объединяет неподдельная страсть к ней. Пусть также страстью станет спорт, которым заразил меня именно ты! Какие успехи мы делаем с тобой и в этом направлении. Результат на лицо! Ну и на фигуре... Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с "найди 10 отличий", но уже в стройном формате", - написал народный артист.

Отметим, что Филипп Киркоров на протяжении долгих лет дружит с супружеской четой Анна Нетребко-Юсиф Эйвазов.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор, лауреат Гран-при ряда международных конкурсов, обладатель почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.