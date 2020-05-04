Продолжаются прямые трансляции проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət” из Центра мугама

30-го апреля в Международном центре мугама в рамках совместного проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире.

Гостями данного выпуска проекта стали солисты Центра мугама, заслуженная артистка Севиндж Сарыева и ханенде Эльгиз Алиев. Гости рассказали о своей деятельности в дни социальной изоляции и отметили, что в качестве солистов МЦМ выступают в онлайн-проектах Центра мугама, а также в проекте "Muğam ustadları" ("Мастера мугама"), реализуемом в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət".

Также гостьей программы была студентка Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств, художница Фидан Абидова. Художница подарила портреты композиторов Васифа Адигезалова и Хайяма Мирзазаде каналу "Культура".

В репертуар исполнителей были включены народные песни, теснифы и произведения композиторов. Ханенде выступили в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кеманча) и Амиля Мустафаева (нагара).

Отметим, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице Facebook МЦМ. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах МЦМ в социальных сетях.

Н. Гасымова