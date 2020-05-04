Международный центр мугама продолжает прямые трансляции концертов

1-го мая в Международном центре мугама в рамках совместного проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" ("Культура, которая нас объединяет") министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) прошел очередной концерт, который транслировался в прямом эфире.

Гостями прямого эфира стали - солистка Центра мугама, заслуженная артистка Тарана Алиева, писательница Ульвия Гейдарова, а также студенты Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств Камиль Гадимзаде, Туркай Меликова, Шафига Аббасова и художница Гюльшан Алиева. Тарана Алиева рассказала о своих проектах, реализуемых в дни социальной изоляции, в том числе об участии в проекте "Bizi birləşdirən mədəniyyət", отметив, что вместе со своими учениками выступала с интересными концертами, которые были представлены на страницах МЦМ в соцсетях, а также в эфире телеканала "Культура".

Юные таланты, ставшие гостями проекта поделились со зрителями своими творческими успехами.

Отметим, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице МЦМ в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах Центра мугама в соцсетях.

Н. Гасымова