Заслуженный артист Эйюб Гулиев: Расслабляться рано, очень важно продолжать соблюдать социальную дистанцию

В Азербайджане начали смягчать карантинный режим, но это не значит, что можно расслабляться и перестать следовать мерам защиты от коронавируса. Очень важно продолжать оставаться в карантине, а при выходе на улицу носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщил в беседе с Day.Az главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

"Государство старается уберечь здоровье граждан, заботится о них, поддерживает материально и помогает сохранить бодрый дух в этой непростой ситуации, с которой столкнулся весь мир. Конечно, долгое время оставаться дома нелегко. Сейчас, когда начали смягчать карантинный режим, позволили выходить из дома на три часа, вновь открылось большинство магазинов, многие объекты продолжают свою работу. Это большой стимул и для предпринимателей, и для обычных граждан. Но нельзя злоупотреблять этим. Мы не должны забывать, что речь идет о жизни людей. Мы должны думать не только о себе, но и о наших родных и близких, с которыми мы общаемся каждый день. Среди них есть те, кто входит в группу риска, мы можем заразить тех, кого любим. Это очень опасный, очень коварный вирус. Жизнь наших родных и близких стоит того, чтобы немного проявить волю, дисциплину. Сейчас это наиболее важно, так как вирус еще не побежден и может произойти вторая волна заражений, которая приведет к опасным последствиям", - сказал он.

Главный дирижер Театра оперы и балета сказал, что Театр в дни карантинного режима ни на один день не останавливал свою творческую деятельность.

"Естественно, мы соблюдаем все правила, находимся дома. Но мы постоянно поддерживаем связь друг с другом. Руководители творческих коллективов постоянно общаются с артистами, оркестрантами. Главный стимул для нас то, что наши люди живут с большой надеждой, верой в свое творчество, в искусство. Мы продолжаем свою деятельность даже дистанционно.

Когда только был объявлен карантин, наши музыканты почти сразу же предложили несколько идей, которые были реализованы в рамках проекта министерства культуры и телеканала "Культура" Азербайджанского телевидения "Bizi birləşdirən mədəniyyət". Например, солисты нашего оркестра записали каждый, сидя у себя дома, вальс из балета "Семь красавиц" Гара Гараева. Затем артисты балета сняли на видео свои занятия дома. Наши артисты оперной труппы приняли участие в проекте, посвященном Джузеппе Верди. Наши солисты присоединились к международным проектам. Если не ошибаюсь, наш театр стал первым, кто принял участие в таких проектах. Например, солисты Театра сделали проект совместно с солистами оперных театров тюркоязычных стран, сняв интересный клип", - рассказал Эйюб Гулиев.

Заслуженный артист подчеркнул, что самым актуальным и интересным считает создание виртуального театра. Последовав примеру ведущих театров мира, наш Театр оперы и балета открыл доступ к своим архивным записям спектаклей, запустив онлайн-показы.

"Мы сохранили свой обычный график показа спектаклей, чтобы у наших меломанов была возможность хоть и виртуально смотреть наши постановки. Мы запустили новые страницы в социальных сетях, канал в YouTube. Также усовершенствовали работу нашего сайта.

Среди спектаклей, которые мы показываем онлайн, есть действительно уникальные. Например, записи совместных спектаклей с Большим театром России, Мариинским театром, с Молодежной академией Ла Скала, Киевским оперным театром, Большим театром Беларуси. Среди них есть и классические спектакли как "Богема", "Тоска", "Риголетто", "Трубадур", "Лебединое озеро", а также наши "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Кероглу" и другие. Эти спектакли вызвали колоссальный интерес у зрителей. В течение нескольких дней наши спектакли посмотрели более десяти тысяч человек, мы получили очень много сообщений от подписчиков.

Хочу отметить, что руководство театра лично выбирало эти спектакли и максимально постаралось, чтобы это были знаменательные показы, с потрясающим составом и качественным исполнением. Мы выкладываем только самое лучшее, самый качественный материал", - заключил Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова