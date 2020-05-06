75-летие Победы над фашизмом: экспонаты Музея истории Азербайджана

В фондах Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) хранятся материалы, отражающие вклад наших соотечественников в обретение Победы над фашизмом, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт НАНА.

Так, по случаю Дня Победы - 9 мая ежегодно на различных выставках демонстрируются хранящиеся в музее экспонаты, фотографии и произведения живописи, а также личные вещи, документы азербайджанцев - Героев Советского Союза.

Среди ценных экспонатов музея - материалы, отражающие подвиги дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова, генерал-полковника Тофига Агагусейнова, генерал-майора Тарлана Алиярбекова и других. Помимо этого, в Фонде оружия и флагов музея хранятся знамена стрелковых полков 223-й Белградской стрелковой дивизии, а также боевое знамя 416-й Таганрогской стрелковой дивизии, боевые знамена отдельных стрелковых полков этой дивизии.

Отметим, что по случаю 75-летия Победы над фашизмом составлен план мероприятий музея, в рамках которого с 1 мая 2020 года в режиме онлайн на странице музея в Facebook регулярно транслируются видеоролики, сотрудники музея выступают с докладами.