Бахрам Багирзаде выпустил серию книг "Архитектура Баку"

В ближайшие дни в книжных магазинах города появятся новые книги для детей заслуженного артиста Азербайджана, литератора и публициста Бахрама Багирзаде из серии "Архитектура Баку".

Как сообщает Day.Az, это первые 12 изданий, которые автор посвятил самым известным сооружениям азербайджанской столицы: "Девичья башня", "Центр Гейдара Алиева", "Азернешр", "Дворец Мухтарова", "Городская мэрия", "Дом Гаджинского", "Дом правительства", "Кукольный театр", "Мечеть Биби-Эйбат", "Музей Низами Гянджеви", "Оперный театр" и "Flame Towers".

Н. Гасымова