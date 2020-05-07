https://news.day.az/culture/1232534.html Скончался исполнитель песни Bakının qızları
Скончался исполнитель песни Bakının qızları
На 76-м году жизни скончался эстрадный исполнитель 1960-80-х годов Джаваншир Алиев.
Как передает Day.Az, об этом Kulis.az сообщили близкие певца.
Победитель ряда конкурсов и фестивалей своего времени, Джаваншир Алиев в 60-70-е годы был солистом эстрадного оркестра Азербайджанского телевидения и радио под управлением Тофика Ахмедова, а также оркестра известного российского музыканта Анатолия Кролла.
Исполнитель больше всего запомнился песней Октая Кязими Bakının qızları ("Девушки Баку").
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